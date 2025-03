Serie A: Como-Empoli 1-1 Kuamè risponde Douvikas

Finisce 1-1 Comno – Empoli un punto che muove la classifica per entranbe le squadre, ma che non accontenta i due tecnici :Fabregas (in tribuna squalificato) e D’Aversa.

Il Com passa in vantaggio al 61′ con il gol messo a segno da Douvikas. L’mpoli reagisce e al 75′ Kuamè pareggia i conti, poi l’ex Fiorentina sfiora anche il raddoppio . Como che si porta +7 sulla terzultim, l’Empoli di D’Aversa ì muovono la classifica, ma restano terzultimi. Nel recupero espulso Fazzini.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1) – Butez 6; Vojvoda 6, Goldaniga 6, Kempf 6,5 Alberto Moreno 5.5 (11′ st Alex Valle 5.5); Sergi Roberto 5.5 (1′ st Perrone 6), Caqueret 6 (40′ st Gabrielloni sv); Strefezza 6 (33′ st Ikoné sv), Da Cunha 5.5, Diao 6.5; Cutrone 5.5 (11′ st Douvikas 6.5).

A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Fellipe Jack, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, van der Brempt, Azon. All.: Dani Guindos (squalificato Fabregas).

EMPOLI (3-4-2-1) – Vasquez 6; Goglichidze 5,5 (25′ st Solbakken 5.5), Marianucci 6.5, Viti 6.5 (12′ st Fazzini 5.5); Gyasi 5.5 (41′ st De Sciglio sv), Henderson 5.5 (25′ st Bacci 6), Grassi 6,5 Pezzella 6.5; Esposito 5.5 (25′ st Colombo 6), Cacace 5.5; Kouamé 6.

A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konaté. All.: D’Aversa.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 16′ st Douvikas (C), 30′ st Kouamé (E).

Ammoniti: Goglichidze (E), Goldaniga (C), Sergi Roberto (C), Pezzella (E), Henderson (E), Gyasi (E), Grassi (E).

Note: espulso Fazzini (E) al 47′ st.