Serie B: Spezia-Brescia 0-1, decide Borrelli

La trentunesima giornata di Serie B sorride al Brescia che al ‘Picco’ ha battuto lo Spezia 1-0 . La rete in apertura di Borrelli (4′), si testa su errore in uscita di Chichizola sul cross di Papetti, e si tirano fuori dalla zona playout. I liguri, in dieci dal 73′ per il rosso a Cassata, rischiano invece di scivolare a -8 dal secondo posto del Pisa, impegnato a Cosenza.

Il Brescia , sale a 34 punti e si tira fuori dalla zona playout. Il Pisa, invece, giocherà a Cosenza per andare a +8 sullo Spezia, che resta a quota 55 e rischia ora di allontanarsi in modo definitivo dalla promozione diretta