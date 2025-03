Bayern Monaco, contro l’Inter dubbi Neuer e Alphonso Davies

L’ 8 Aprile si avvicina . data del martch d’andata quarti di finale Champions League tra Bayern-Monaco e Inter. In casa bavarese lo staff medico è alle prese con il doppio infortunio di Manuel Neuer e Alphonso Davies (senza contare il ko di Upamecano). Per quanto riguarda il portiere tedesco, c’è il concreto rischio che salti almeno l’andata prevista a Monaco di Baviera l’8 aprile per via del problema al polpaccio rimediato a inizio marzo contro il Bayer Leverkusen: il 39enne avrebbe avuto una ricaduta durante una seduta riabilitativa con una nuova, piccola, lacerazione nello stesso punto del primo problema.