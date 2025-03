Monza , Nesta:” finchè la matematica non ci condanna…..”

Alessandro Nesta non molla,e carica ancora una volta la squadra a non abbassare il livello di concentrazione e provarci fino in fondo a raggiungere una salvezza che avrebbe del clamoroso. ” Quello che chiedo ogni giorno è di non abbassare il livello neanche minimamente perchè se no rischiamo anche brutte figure. E poi ripeto la frase più brutta del mondo, cioè che dobbiamo provarci fino alla fine e finché la matematica non ci condanna”. “Il Monza ancora oggi è un club importante e lo step successivo è come cambiare pelle”, ha concluso Nesta.