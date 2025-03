Venezia, Di Francesco:” Orsdolini ha fatto un gran gol”

Grande delusione per Eusebio Di Francesco per la sconfitta con il Bologna:” “Abbiamo offerto una prestazione di grnade livello: Siamo stato bravi anon concedere occasioni al Bologna – almeno nel primo tempo – , mentre noi non abbiamo sfruttato le 4 -5 avute. Su queste, almeno una devi buttarla dentro – ha spiegato il tecnico -. “Abbiano avuto ì due grandi occasioni per sbloccarla, in certe occasioni non basta restare concentrati ma bisogna essere svegli per concretizzare le occasioni sottoporta.”