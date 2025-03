E’ un Roberto D’Aversa abbastanza soddisfatto dopo il pareggio dei suoi ragazzi ottenutoi contro il Como.:” Sul risultato nulla da eccepire , sono un rammaricato per le occasioni da gol che non siamo stati bravi a finalizzare”. “Dispiace quando sbagliamo un gol per imprecisione o sfortuna, ma si lascia andare. Mi fa arrabbiare invece quando lasciamo lì i gol per mancanza di cattiveria”.