Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-0. Kean sgretola i sogni scudetto della Dea

Nella 30.ma giornata di Serie A la Fioentina batte 1-0 l’Atalanta

Al Franchi su un manto erboso perfetto e nel primo tempo la Fiorentina prende l’iniziativa e fa il match . Kean il migliore in campo della Viola al (45′) sblocca la gara: l’attaccante prende il tempo a Hien ruiba palla e vola verso l’area di rigore , calci di destro angolando e batte Carnesecchi.Nella ripresa poi i nerazzurri provano a reagire, ma è sempre la Fiorentina a creare le occasioni migliori e a impegnare un super Carnesecchi con Ranieri solo si lacia impnotizzare dall’eastreno difensore berganasco.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo (39′ st Comuzzo), Mandragora, Cataldi, Fagioli (39′ st Richardson), Parisi (26′ st Folorunsho); Kean (39′ st Zaniolo), Gudmundsson (22′ st Beltran).

A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. All.: Palladino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic (31′ st Cuadrado), Zappacosta (31′ st Ruggeri); Lookman (10′ st Samardzic), De Ketelaere; Retegui (10′ st Maldini).

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Sulemana, Brescianini. All.: Gasperini (in panchina Gritti)

Arbitro: Doveri

Marcatori: 45′ Kean (F)

Ammoniti: Hien, Samardzic, Kolasinac (A)