Cagliari , Nicola:” la bella vittoria non deve far calare l’attenzione”

Il Cagliari ha battuto il Monza 3-0 , un bel passo in avanti per i sardi allenatati da Davide Nicola:”Nel primo tempo bene nel recupero palla, ma ci è mancata la qualità nell’uscita.- così il tecnico rossoblu nel post-match.” Nella ripresa bene anche nella gestione per non rimettere in bilico la partita: anche sul due a zero basta poco per rimettere in gioco tutto”. Viola e due giocatori ritrovati, Gaetano e Luvumbo. “Bene – ha aggiunto – ma loro sono stati i terminali di un lavoro corale”.