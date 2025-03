Serie A , Napoli -Milan : le probabili formazioni

Napoli-Mailan , postiipo serale della 30^ gionata Serie A. Al Maradona alle ore 20,45, scenderà in campo il Milan.

Unco obiettio per gli azzurri trovare la vittoria oer riamere agganciati all’InterNerazzurri in campo alle ore 18 a San Siro contro l’Udinese . Sarà di certo una gara difficile e complicata per i Rossoneri che non intedono proseguire e raggiungere l’obiettivo qualificazione in Chamnpions League.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova finalmente David Neres anche se il tecnicio salentino semvra orientato a scherare il 3-5-2 col brasiliano in panchina.

Tra i pali Meret , difesa a tre con Rrahmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo ancora Politano da un lato mentre dall’altro tornerà Olivera dal 1′; Spinazzola ha accusato un problema muscolare, a centrocampo oltre Lobotka e McTominay tocca ancora a Gilmour: Anguissa non è a disposizione per un problema fisico. Infine in attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori.

Le ultime sul Milan

Ci sono buone probabilità di rivedere in medianaLoftus-Cheek con Bondo , o Fofana ad affiancarlo con l’namovibile Rejinders. Tra i pali pronto Maignan, in difesa al centro Thiaw e Gabbia, ai lati Walker e Theo Hernandez. Nel tridente Abraham è in vantaggio su Gimenez per il ruolo da centravanti, largo a destra Pulisic e sulla sinistra provato Joao Felix al posto di Leao.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 30 marzo ore 20:45

Le probabioi formazioni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte



MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceiçao