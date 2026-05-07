Matteo Arnaldi Avanza al 2° Turno agli Internazionali d’Italia

Matteo Arnaldi conquista il secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia grazie a una vittoria in tre set su Pablo Munar: 6-3, 3-6, 6-3. Questa affermazione segna la prima vittoria del 2026 a livello ATP per il giovane azzurro.
Al prossimo turno Arnaldi se la vedrà con Alex De Minaur.
Matteo Arnaldi conquista il secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia grazie a una vittoria in tre set su Pablo Munar: 6-3, 3-6, 6-3. Questa affermazione segna la prima vittoria del 2026 a livello ATP per il giovane azzurro.