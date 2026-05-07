Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League; Bayern eliminato , Psg in finale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse
Matteo Arnaldi Avanza al 2° Turno agli Internazionali d’Italia
Europa Legaue - Rimonta da leggenda: Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League

Matteo Arnaldi Avanza al 2° Turno agli Internazionali d’Italia

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Matteo Arnaldi conquista il secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia grazie a una vittoria in tre set su Pablo Munar: 6-3, 3-6, 6-3. Questa affermazione segna la prima vittoria del 2026 a livello ATP per il giovane azzurro.
Al prossimo turno Arnaldi se la vedrà con Alex De Minaur.

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse

Maggio 7, 2026
Articolo successivo

Europa Legaue - Rimonta da leggenda: Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League

Maggio 8, 2026

Recommended for You

Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse

Iternazionali BNL d’Italia, giornata azzurra tra gioie e delusioni: Paolini e Bellucci avanzano, fuori Berrettini e Cinà

Internazionali di Roma, Berrettini ko subito: Popyrin avanza senza problemi

Tennis Internazionali d’Italia, la pioggia stravolge il programma : rinviati Cinaà e Basiletti

Roma si accende per gli Internazionali d’Italia: al via il primo turno tra big e azzurri in campo

Alcaraz compie 23 anni ai box: tra famiglia, terapie e il ritorno atteso sull’erba

Cascianelli Campione al 31° Campionato Umbro Tennis Giornalisti 16° Memorial Roberto Mantilacci 5° Trofeo Giuseppe Occhioni