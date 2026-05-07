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Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse
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Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Lorenzo Sonego saluta gli Internazionali d’Italia 2026 dopo una partita deludente contro il peruviano Ignacio Buse. Il torinese, semifinalista nel 2021, cede in due set per 6-3, 6-3 in un’ora e 41 minuti, tradito da un dritto impreciso che ha generato numerosi errori decisivi.

Il match parte equilibrato, con entrambi i giocatori che mantengono agevolmente i primi turni di servizio. Ma nel quinto game arriva il break a 15 per Buse, che approfitta degli errori di Sonego. Nonostante tre opportunità per il controbreak, il torinese non riesce a rientrare nel set, e il peruviano chiude il parziale 6-3 sfruttando ogni esitazione dell’avversario.

Una sconfitta amara per Sonego, che non riesce a replicare le prestazioni migliori delle passate edizioni e vede interrompersi prematuramente la sua corsa nel torneo romano.

Maggio 7, 2026
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