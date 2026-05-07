Internazionali d’Italia 2026: Sonego Eliminato da Buse

Lorenzo Sonego saluta gli Internazionali d’Italia 2026 dopo una partita deludente contro il peruviano Ignacio Buse. Il torinese, semifinalista nel 2021, cede in due set per 6-3, 6-3 in un’ora e 41 minuti, tradito da un dritto impreciso che ha generato numerosi errori decisivi.
Il match parte equilibrato, con entrambi i giocatori che mantengono agevolmente i primi turni di servizio. Ma nel quinto game arriva il break a 15 per Buse, che approfitta degli errori di Sonego. Nonostante tre opportunità per il controbreak, il torinese non riesce a rientrare nel set, e il peruviano chiude il parziale 6-3 sfruttando ogni esitazione dell’avversario.
Una sconfitta amara per Sonego, che non riesce a replicare le prestazioni migliori delle passate edizioni e vede interrompersi prematuramente la sua corsa nel torneo romano.