Inter, Inzaghi:”l’espulsione pè giusta perchè ho sbagliato”

Simone Inzaghi è stato espluso dall’arbitro Chiffi in chiusura del martch con l’Inter in vantaggio 2-1. Una reazione nervosa che lo ha condannato a rientrare negli spogliatoi prima del triplice fischoio finale. Il tecnico nerazzurro ai microfoni Sky:” Mi ero un pochino arrabbiato, poi l’espulsione è giusta perché ho sbagliato, mi sono arrabbiato su quel fallo subito da Correa e da lì è arrivato il calcio d’angolo e l’occasione di Solet. A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi, sono stato espulso e non ci sarò la prossima partita col Parma”. Sulla partita:” Rischiavano di non vincere una partita dopo aver fatto un grandissimo primo tempo, in cui sicuramente avremmo meritato più dei due gol”.