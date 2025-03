Milan, Conceiacao:”non meritavamo la sconfitta”

Sergio Conceicao , amareggiato ai microdoni Dazn dopo la sconfitta 2-1 contro il Napoli

“Da quando sono a Milano curca te mesi non voglio trovare scuse , stamattiba ho avuto la notizia di Loftus-Cheek ,che è stato operato d’urgenza di appendicite. Alla fine abbiamo preparato la paritia in un certo senso , poi la prima palla loro sono abndati in gol. Non abbiamo fatto come volevamo giocare la partita. Dovevavmo fare di più , è stata una giornata negativa , ma il secondo tempo abbiamo avuto il merito di chiudere il Napoli nella propria mretà -campo.

Il rigore ? Ci sono tre giocatori per calciarli , si allenano per questo , poi Pulisic ha dato l’occasione a Gimenz visto che non segnava da tempo. Comunque tutto questo è un buoin segno , lo spogliatoio è unito , alla fine non meritavamo la sconfitta.