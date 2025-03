A1 Volley, femminile Milano batte Scadicci in gara 2 semifinale play off

Alla Numia Milano manca ancira un piccolo sforzoper volare in finale play-off: nelle semifinali di Serie A1 femminile di volley le lombarde battono Scandicci anche in gara-2, creandosi la possibilità del match point per la finalissima già domenica prossima. Egonu e compagne regolano le toscane 3-2, con il punteggio di 25-23, 25-23 e 23-25, 20-25 e 15-13. In play-off challenge Chieri vola in finale, dove attende la vincente di Pinerolo-Vallefoglia.