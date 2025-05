Basket playoff Serie A: Milano e Brescia si portano sul 2-1. Trpani in semifinale

La compagine sicialiana elimina Reggio Emilia con un netto 3-0. Olimpia e Germani tornano avanti nelle serie contro Trento e Trieste

Il Trapani-Skark in gare -3 quarti di finale , batte Reggio Emila 90-83 e conquista l’accesso alle semifinali Playoffi Serie A Baskete chiude la pratica con un perentorio 3-0 la propria serie contro l’UNAHOTELS. I siciliani ora aspettano la vincente tra Brescia e Trieste, con la Germani che si impone 80-70 in trasferta e sale sul 2-1 nella serie. Milano batte Trento 107-79. Il 24 maggio avrà il primo match point per chiudere ogni discorso, sempre sul proprio parquet

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 83-90





IL TABELLINO



UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 83-90

(19-21, 46-44, 68-71)



UNAHOTELS Reggio Emilia – Barford 24 (6/9, 4/11 da 3), Winston 16 (1/2, 3/7, 5/9 tl), Faye 2 (1/1 da 2), Grant 0 (0/1, 0/1 da 3), Cheatham 9 (0/3, 3/6 da 3); Smith 10 (2/3, 2/7 da 3), Uglietti 8 (1/3, 2/3 da 3), Vitali 4 (0/1 da 3, 4/4 tl), Faried 5 (2/2 da 2, 1/4 tl), Chillo 5 (1/2, 1/2 da 3). N.e.: Deme, Fainke. All.: Priftis



Trapani Shark – Horton 11 (5/8 da 2, 1/2 tl), Robinson 13 (3/6, 1/7, 4/4 tl), Alibegovic 3 (1/3, 0/2, 1/2 tl), Galloway 19 (2/5, 5/9 da 3), Ogbeide 2 (1/2 da 2); Petrucelli 5 (2/2, 0/2, 1/2 tl), Eboua 4 (2/2 da 2), Notae 17 (3/8, 0/2, 11/11 tl), Rossato 3 (0/1, 1/2 da 3), Yeboah 10 (2/3, 2/6 da 3), Gentile 3 (1/1 da 3). N.e.: Mollura. All.: Repesa





EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 107-79





IL TABELLINO



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 107-79

(24-19, 56-47, 83-58)



EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 4 (2/2, 0/2 da 2), Brooks 20 (1/2, 6/9, 0/2 tl), LeDay 15 (3/4, 3/5 da 3), Shields 22 (6/8, 3/5, 1/2 tl), Mirotic 15 (3/5, 3/5 da 3); Diop 6 (1/2 da 2, 4/5 tl), Causeur 5 (1/1, 1/2 da 3), Flaccadori 8 (0/1, 2/3, 2/2 tl), Bolmaro 2 (1/1, 0/1 da 3), Ricci 10 (2/3, 2/2 da 3), Caruso. N.e.: Tonut. All.: Messina



Dolomiti Energia Trentino – Ellis 13 (3/6, 1/4, 4/4 tl), Cale 10 (2/6, 2/4 da 3), Mawugbe 4 (2/2 da 2), Badalau 0, Lamb 24 (5/9, 2/7, 8/8 tl); Forray 1 (0/1, 0/3, 1/2 tl), Ford 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Niang 13 (3/5 da 2, 7/10 tl), Bayehe 4 (1/3 da 2, 2/2 tl), Sylla 0 (0/1 da 2), Hassan. N.e.: Pecchia. All.: Galbiati





PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 70-80







IL TABELLINO



PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 70-80

(23-11, 41-29, 56-57)



Pallacanestro Trieste – Ruzzier 12 (2/5, 2/5, 2/2 tl), Uthoff 8 (4/5, 0/4 da 3), Brooks 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Johnson 2 (1/1 da 2, 0/2 tl), Valentine 6 (3/8, 0/4 da 3); Kelley 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), McDermott 11 (3/3 da 3, 2/2 tl), Candussi 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Brown 17 (4/6, 3/6 da 3), Deangeli. N.e.: Obljubech, Campogrande. All.: Christian



Germani Brescia – Bilan 7 (3/6 da 2, 1/3 tl), Della Valle 12 (1/6 da 3, 9/11 tl), Ndour 17 (6/13 da 2, 5/5 tl), Ivanovic 11 (3/6, 1/5, 2/2 tl), Rivers 18 (4/6, 3/6, 1/2 tl); Burnell 9 (3/10, 0/2, 3/3 tl), Cournooh 6 (0/1, 2/3 da 3), Dowe 0 (0/2 da 3), Mobio 0 (0/1 da 3). N.e.: Ferrero, Tonelli, Pollini. All.: Poeta