Basket Serie A: risultati 29esma giornata

Nella 29a giornata di Serie A di basket Trapani vice il big match contro Milano 89-81. La squadra di Repesa tiene il ritmo di Bologna per restare in vetta, con la Virtus che travolge Scafati 104-87 e la condanna alla retrocessione. Scende in A2 anche Pistoia, sconfitta in casa 89-65 da Cremona, che quindi si salva. Resta in A anche Napoli grazie all’89-82 su Tortona, mentre Venezia guadagna i play-off nonostante il ko 83-72 a Treviso.

TRAPANI SHARK-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-81

TABELLINO

Parziali: 27-26, 47-38, 69-60.

Trapani Shark: Horton 14 (7/15 da 2), Robinson 18 (1/2, 4/8, 4/4 tl), Alibegovic 8 (1/4 da 2, 2/2 da 3), Petrucelli 7 (2/5 da 2, 1/3 da 3), Brown 2 (1/3 da 2), Eboua 6 (2/3 da 2, 2/3 tl), Notae 7 (1/4, 1/4, 2/5 tl), Rossato 0, Galloway 20 (4/6, 3/5, 3/3 tl), Yeboah 7 (2/3 da 2, 1/4 da 3). N.e. Mollura, Gentile. All. Repesa.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 7 (1/1, 1/4, 2/2 tl), Tonut 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Leday 13 (2/4, 2/5, 3/3 tl), Shields 10 (1/4, 2/2 , 2/2 tl), Mirotic 14 (4/6 da 2, 2/4 da 3), Bolmaro 6 (6/6 tl), Brooks 19 (3/6, 4/8, 1/2 tl), Ricci 2 (1/1 da 2), Nebo 5 (1/2, 3/5 tl). N.e. Bortolani, Flaccadori, Caruso. All. Messina.

GIVOVA SCAFATI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 87-104

TABELLINO

Parziali: 17-34, 41-56, 56-88.

Givova Scafati: Cinciarini 21 (4/7, 3/7, 4/8 tl), Miaschi 7 (3/4, 0/5, 1/1 tl), Anim 13 (4/7, 1/5, 2/4 tl), Akin 4 (2/3 da 2), Pinkins 22 (4/6, 2/3, 8/8 tl); Zanelli 3 (0/1, 1/4), Sorokas 11 (3/7, 0/1, 5/6 tl), Sangiovanni 6 (2/3 da 3). N.e. Sakota, Ulaneo, Pezzella, Borrelli. All. Ramondino.

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 7 (0/1, 2/2, 1/2 tl), Cordinier 18 (5/6, 2/2, 2/5 tl), Clyburn 8 (4/7, 0/1, 0/1 tl), Polonara 20 (6/6, 2/6, 2/2 tl), Zizic 10 (4/6 da 2, 2/2 tl); Pajola 1 (0/1, 0/2, 1/2 tl), Morgan 24 (3/3, 6/10), Diouf 11 (2/4 da 2, 7/10 tl), Akele 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Accorsi (0/1 da 2). N.e. Belinelli. All. Ivanovic.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GERMANI BRESCIA 77-96

TABELLINO

Parziali: 28-20, 42-48, 61-72.

Banco di Sardegna Sassari: Bibbins 14 (5/6, 1/5, 1/1 tl), Weber 16 (8/11 da 2), Fobbs 13 (5/6 da 2, 1/2 da 3), Veronesi 3 (1/2 da 3), Vincini 7 (3/7 da 2, 1/2 tl), Cappelletti 9 (3/7 da 2, 1/2 da 3), Casu 2 (2/2 tl), Trucchetti 0, Tambone 0, Vasselli 0. N.e. Gazi. All. Bulleri.

Germani Brescia: Bilan 11 (4/7 da 2, 3/4 tl), Della Valle 22 (1/1, 5/11, 5/6 tl), Ivanovic 12 (2/3, 2/5, 2/3 tl), Mobio 15 (3/5 da 2, 3/4 da 3), Rivers 5 (1/2 da 2, 1/2 da 3), Ferrero 3 (1/1 da 3), Dowe 11 (1/3 da 2, 3/5 da 3), Burnell 15 (6/8 da 2, 3/3 tl), Tonelli 0, Cournooh 2 (1/2 da 2), Pollini 0. All. Poeta.

NUTRIBULLET TREVISO-UMANA REYER VENEZIA 83-72

TABELLINO

Parziali: 12-22, 38-38, 51-54.

NutriBullet Treviso: Bowman 16 (6/10 da 2, 4/5 tl), Mascolo 5 (1/4 da 2, 1/2 da 3), Mazzola 6 (2/5 da 3), Olisevicius 7 (2/8 da 3, 1/2 tl), Paulicap 6 (2/4 da 2, 2/4 tl), Harrison 14 (2/3 da 2, 2/6 da 3, 4/4 tl), Torresani 0, Mezzanotte 8 (2/6 da 3, 2/2 tl), Pellegrino 5 (2/3 da 2, 1/1 tl), Macura 16 (2/2 da 2, 4/7 da 3). N.e. Spinazzè. All. Vitucci.

Umana Reyer Venezia: Ennis 16 (5/8 da 2, 2/4 da 3), Kabengele 8 (3/9 da 2, 2/2 tl), Parks 12 (4/9 da 2, 4/5 tl), Wheatle 0, Wiltjer 11 (1/3 da 2, 3/7 da 3), Tessitori 6 (3/5 da 2), Mcgruder 9 (1/5, 2/4, 1/2 tl), Casarin 2 (2/2 tl), Moretti 2 (2/2 tl), Simms 6 (2/5 da 2, 2/3 tl). N.e. Lever, Janelidze. All. Spahija.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NAPOLIBASKET 82-89

TABELLINO

Parziali: 22-27, 35-46, 49-66.

Bertram Derthona Tortona: Vital 4 (1/2, 0/5, 2/2 tl), Weems 6 (1/7, 0/3, 4/4 tl), Gorham 4 (2/5, 0/1), Candi 15 (3/5, 3/3), Kamagate 4 (2/5 da 2); Zerini 14 (3/4, 1/1, 5/6 tl), Denegri 18 (1/6, 4/7, 4/4 tl), Baldasso 5 (1/3, 1/4), Severini (0/3 da 3), Biligha 4 (2/3 da 2), Kuhse 8 (0/2, 2/4, 2/2 tl), Bresciani. All. De Raffaele.

NapoliBasket: Pullen 12 (1/6, 2/7, 4/4 tl), Green 22 (5/5, 3/6, 3/3 tl), Pangos 18 (3/6, 4/9), Zubcic 8 (2/3, 1/5, 1/2 tl), Totè 11 (3/5, 0/1, 5/6 tl); Treier 2 (1/2 da 2), Woldetensae 5 (1/1, 1/2), Egbunu 11 (4/4 da 2, 3/6 tl), De Nicolao (0/1, 0/1). N.e. Saccoccia, Mabor Dut Biar. All. Valli.

ESTRA PISTOIA-VANOLI CREMONA 65-89

TABELLINO

Parziali: 15-21, 34-48, 48-70.

Estra Pistoia: Forrest 15 (5/8, 1/7, 2/2 tl), Allen 11 (5/12, 0/1, 1/2 tl), Benetti 5 (1/4, 0/1, 3/6 tl), Cooke 7 (3/8, 0/1, 1/2 tl), Saccaggi 6 (1/4, 0/2, 4/4 tl); Della Rosa 4 (1/5 da 3, 1/2 tl), Paschall 12 (4/7 da 2, 4/4 tl), Valerio-Bodon 5 (1/2, 1/4), Santi, Chiti. N.e. Ceron, Boglio. All. Okorn.

Vanoli Cremona: Willis 22 (2/8, 5/7, 3/3 tl), Owens 16 (6/8, 1/6, 1/1 tl), Jones 9 (1/2, 2/3, 1/2 tl), Davis 6 (2/4 da 2, 2/3 tl), Nikolic 15 (4/5, 2/7, 1/2 tl); Christon 8 (2/7, 1/1, 1/2 tl), Zampini 2 (1/1, 0/1), Burns 9 (3/5, 1/3), Omenaka 2 (1/1 da 2), De Martin, Ivanovskis (0/1 da 3), Fantoma (0/1 da 2). All. Brotto.

OPENJOBMETIS VARESE-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80

TABELLINO

Parziali: 19-19, 39-35, 66-57.

Openjobmetis Varese: Akobundu-Ehiogu 6 (2/2 da 2, 2/4 tl), Alviti 21 (2/4, 4/8, 5/5 tl), Mitrou-Long 15 (2/6, 3/7, 2/2 tl), N’Guessan 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Hands 20 (8/15, 1/1, 1/1 tl), Bradford 2 (1/1 da 2), Anticevich 2 (1/1 da 2), Librizzi 16 (1/1, 4/10, 2/2 tl), Esposito 0, Fall 0. N.e. Reghenzani. All. Kastritis.

Pallacanestro Trieste: Ross 9 (2/6 da 2, 1/4 da 3), Uthoff 9 (2/9 da 3, 3/4 tl), Brown 20 (1/4, 4/8, 6/7 tl), Johnson 7 (3/4 da 2, 1/3 tl), Johnson 7 (3/4 da 2, 1/3 tl), Valentine 11 (1/1, 3/10 da 3), Deangeli 0, Candussi 11 (1/3, 1/3, 6/6 tl), Brooks 6 (3/9 da 2), Mcdermott 7 (2/3 da 2, 1/2 tl). N.e. Obljubech, Paiano, Campogrande. All. Christian.