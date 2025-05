F1 Gp Miami . Doppietta McLaren, Piastri-Norris. Russel a Podio. Delusione Ferrari

Nel GP Miami è doppietta McLaren, (seconda in questa stagione), con Piastri che precede il compagno di scuderia Norris e Russell.

Per l’australiano è la quarta vittoria 2025. Gara fa dimenticare per le Ferrari. Hamilton se la prende con il team per la gestione della posizione in pista con Leclerc

F1 Miami, la classifica del GP

Pos. Pilota Team Giri Distacco/Ritiro GpV 1 O. Piastri McLaren 57 1:28:51.587 1:29.822 2 L. Norris McLaren 57 +4.630 1:29.746 3 G. Russell Mercedes 57 +37.644 1:30.318 4 M. Verstappen Red Bull 57 +39.956 1:30.466 5 A. Albon Williams 57 +48.067 1:30.482 6 K. Antonelli Mercedes 57 +55.502 1:30.795 7 C. Leclerc Ferrari 57 +57.036 1:30.461 8 L. Hamilton Ferrari 57 +60.186 1:30.562 9 C. Sainz Williams 57 +60.577 1:30.703 10 Y. Tsunoda* Red Bull 57 +74.434 1:30.964 11 I. Hadjar Racing Bulls 57 +74.602 1:30.971 12 E. Ocon Haas 57 +82.006 1:31.122 13 P. Gasly Alpine 57 +90.445 1:31.159 14 N. Hülkenberg Kick Sauber 56 +1 giro 1:31.015 15 F. Alonso Aston Martin 56 +1 giro 1:31.287 16 L. Stroll Aston Martin 56 +1 giro 1:31.769 Rit. L. Lawson Racing Bulls 39 Problema tecnico 1:31.770 Rit. G. Bortoleto Kick Sauber 32 Problema tecnico 1:32.328 Rit. O. Bearman Haas 27 Problema al motore 1:32.680 Rit. J. Doohan Alpine 0 Incidente

* penalizzato di 5″ sul tempo di gara per eccesso di velocità in pit lane.

Classifica Piloti dopo il Gp Miami

Pos. Pilota Team Punti 1 Oscar Piastri McLaren 131 2 Lando Norris McLaren 115 3 Max Verstappen Red Bull 99 4 George Russell Mercedes 93 5 Charles Leclerc Ferrari 53 6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 48 7 Lewis Hamilton Ferrari 41 8 Alexander Albon Williams 30 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 14 11 Yuki Tsunoda Red Bull 9 12 Pierre Gasly Alpine 7 13 Carlos Sainz Williams 7 14 Nico Hulkenberg Sauber 6 15 Oliver Bearman Haas 6 16 Isack Hadjar Racing Bulls 5 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Sauber 0

A CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI