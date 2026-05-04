Maratona dell’isola d’Elba:ecco i percorsi e le novità tra mare e natura della decima edizione

L’appuntamento è per domenica 10 maggio 2026 a Marina di Campo, pronta ad accogliere i runner, professionisti e amatori, per un weekend che unisce corsa, natura e turismo attivo. Tra le novità, quest’anno debutta la 42 chilometri non competitiva.

Isola d’Elba, 04 maggio 2026 – Domenica 10 maggio 2026 la Maratona dell’Elba torna ad animare le strade dell’isola richiamando anche quest’anno, per la sua decima edizione, centinaia di podisti, professionisti e amatoriali, italiani e stranieri. L’evento, nato nel 2016 e organizzato dalla ASD Elba Runners, si conferma uno dei più importanti per il running italiano, capace di coniugare la passione per lo sport alla bellezza dei paesaggi e della natura dell’isola.

La manifestazione prevede nove percorsi complessivi: tre competizioni ufficiali e sei opzioni non agonistiche, pensate per coinvolgere atleti di ogni livello ed età.

Tracciati competitivi tra panorami costieri e borghi

Le competizioni ufficiali includono la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21 km) e la 10 km lungo la costa occidentale dell’isola con salite e discese che attraversano borghi, pinete e panorami sul mare.

La maratona condurrà i partecipanti dal golfo di Marina di Campo, sul Lungomare Mibelli, verso il piccolo borgo di Sant’Ilario, caratterizzato da strette vie lastricate con granito dell’Elba e scalinate piene di fiori, e il paese di San Piero, situato su uno sperone ai piedi del Monte Capanne, noto per le sue Cave di granito. Da qui si scenderà verso Colle Palombaia, con la sua natura selvaggia e l’acqua cristallina, per poi proseguire lungo la panoramica Costa del Sole, attraversando Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte, fino a raggiungere il piccolo borgo marinaro di Chiessi, dove è previsto il giro di boa. Il ritorno condurrà nuovamente a Marina di Campo. Nella mezza maratona, invece, il giro di boa è previsto in prossimità del golfo di Fetovaia, una piccola insenatura protetta da promontori granitici ricoperti di macchia mediterranea, per poi raggiungere il traguardo finale attraverso la strada provinciale. La 10 km competitiva, infine, si snoderà su un percorso tra le strade di Marina di Campo fino all’inizio della Costa del Sole, offrendo scorci panoramici suggestivi.

Attività per tutti: dal nordic walking alla family e kids run

Questa decima edizione porta con sé una novità: debutta infatti la 42km non competitiva. Tutti i partecipanti potranno correre sugli stessi percorsi delle gare ufficiali, godendo del panorama tra mare e colline senza la pressione del cronometro. Confermata anche la Family Run di circa 6 km, con partenza dal lungomare di Marina di Campo e arrivo nel centro della località, lungo un percorso affacciato sul golfo del Paese e immerso nella natura circostante. Sabato 9 maggio si terrà invece la Kids Run, dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, con partenza e arrivo presso la piazza principale di Marina di Campo. Per chi desidera percorrere gli itinerari panoramici in modo alternativo, accompagnato da guide ambientali locali, c’è anche la possibilità di praticare nordic walking o trekking.

I tracciati permettono di esplorare una delle zone dell’isola più ricche di scogliere sul mare, tratti di macchia mediterranea, spiagge sabbiose e strade panoramiche che offrono ampie vedute sulle isole di Pianosa e Corsica.

Per iscriversi alle gare non competitive, ci si può registrare online qui entro il 7 maggio.