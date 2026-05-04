Carlo Aletto arriva in Italia per presentare in anteprima nazionale “Undici Secondi”

EDITO DA MINERVA || 15 maggio ore 14.15 SALA OLIMPICA || SALONE DEL LIBRO || dialogherà con Fabrizio Gabrielli, Giovanni Tosco e Marco Ciriello

IN LIBRERIA

Undici secondi

di

Carlos Aletto

PRIMA PRESENTAZIONE NAZIONALE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

15 MAGGIO ORE 14.15 – SALA OLIMPICA

L’AUTORE DIALOGHERA’ CON FABRIZIO GABRIELLI, GIOVANNI TOSCO E MARCO CIRIELLO

Bologna, 4 maggio 2026– C’è un tempo sospeso, preciso, quasi irreale: undici secondi. È il tempo che impiega Diego Armando Maradona per segnare il “gol del secolo” contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986. Ma è anche il tempo in cui una vita può cambiare, un sogno può accendersi, un destino può prendere forma. Da questa intuizione nasce Undici secondi (20€, 304 pp) il nuovo romanzo di Carlos Aletto, pubblicato da Edizioni Minerva nella traduzione di Fabrizio Gabrielli. La prima presentazione si terrà Il 15 maggio alle ore 14.15 presso la Sala Olimpica del Salone del Libro si terrà la prima presentazione del libro. L’autore dialogherà con Fabrizio Gabrielli, Giovanni Tosco e Marco Ciriello.

Il libro è molto più di un racconto calcistico: è una storia di formazione, di amicizia e di riscatto che attraversa decenni e continenti, intrecciando realtà e immaginazione. Al centro, due ragazzi cresciuti in un quartiere povero dell’Argentina, legati da una promessa: chi riuscirà a “salvarsi” tornerà a prendere l’altro. Uno sogna di diventare un calciatore, il nuovo Maradona; l’altro di diventare scrittore. A tenerli uniti è un patto fatto di lealtà, urgenza del presente e ostinazione nel credere nel futuro.

Attraverso la voce narrante di Carlos, il romanzo ricostruisce una storia personale e collettiva, segnata dalla povertà, dall’immaginazione e dal desiderio di emergere. Il calcio diventa linguaggio universale e chiave interpretativa dell’esistenza: Maradona non è solo un idolo, ma una forza simbolica capace di organizzare un’epoca, di dare senso alle vite di chi cresce ai margini. La sua parabola – dall’infanzia alla gloria, fino alla caduta e alla morte – attraversa il libro come una linea narrativa profonda, quasi una colonna vertebrale emotiva.

Undici secondi è anche un romanzo sulla memoria e sull’identità. Nel tentativo di mantenere fede alla promessa fatta da ragazzo, il protagonista si confronta con le proprie radici, scoprendo un’origine italiana che lo costringe a ripensarsi come figlio di una migrazione e di una lingua. Un percorso che si allarga fino a includere Napoli, città simbolica e “felliniana”, dove il mito di Maradona trova una nuova dimensione e si intreccia con la storia di un intero popolo.

La scrittura di Aletto, intensa e visionaria, mescola il realismo della vita nei barrios con l’invenzione narrativa, dando vita a un universo popolato da personaggi vivi, fragili e tenaci. Come sottolinea lo scrittore Guillermo Saccomanno, si tratta di “un’epica letteraria maradoniana”, capace di raccontare “la storia di chi non scrive”, restituendo dignità e voce a chi resta ai margini.

Il romanzo pone domande universali e attuali: cosa succede quando uno prova davvero a salvare un amico? Che prezzo ha il successo? E soprattutto: chi racconta la storia di chi non ha voce?

Con Undici secondi, Edizioni Minerva porta in libreria un’opera potente e coinvolgente, capace di parlare agli appassionati di calcio, agli amanti della narrativa contemporanea e a chiunque creda nel valore dei sogni, anche quando nascono nei luoghi più difficili.

L’AUTORE

Carlos Aletto è nato a Mar del Plata nel 1967. Laureato in Lettere e giornalista culturale, ha pubblicato il romanzo Anatomía de la melancolía (Galerna, 2012), la raccolta di racconti Antes de perder (Cuerva Blanca, 2010) e il saggio Julio Cortázar. Diálogo para una poética (Punto de Encuentro, 2013), opere che hanno ricevuto premi ed elogi pubblici da parte di scrittori e critici letterari prestigiosi come Ricardo Piglia, Noé Jitrik, Guillermo Martínez e Ana María Shua. È stato editor della rivista letteraria “Unicornio, un caballo con suerte” e direttore del “Suplemento Literario Télam” (SLT). Ha vinto il primo premio del concorso internazionale Dante en América Latina, assegnato dal consorzio ICon (formato da prestigiosi atenei italiani), e il Primer Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires, riconoscimento ottenuto in passato, tra gli altri, da Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Jorge Luis Borges. Undici secondi è il suo ultimo romanzo.

Maggiori Informazioni

ISBN: 9788833248912

Pagine: 304 pp + Cop. in brossura

Prezzo: 20€

Genere: Sport – Calcio

Collana: Oltre il Novantesimo

A cura di: Dario Ronzulli

Con testi di: Carlos Aletto

Formato: 15 x 23 cm

Lingua: Italiano

Traduttore: Fabrizio Gabrielli