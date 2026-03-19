LUKA MODRIĆ io gioco. Autobiografia il libreria dal 31 Marzo 2026

L’incredibile autobiografia di un fuoriclasse mondiale, dall’infanzia passata nei rifugi antiaerei, alle panchine dei club più titolati d’Europa: il Real Madrid e il “suo” Milan.Prefazione di Sir Alex Ferguson Postfazione di Giacomo Papi In libreria a partire dal 31 marzo Pagine: 384 | Prezzo: 19,90.

Un esempio universale di disciplina, dedizione e talento inarrivabile. Un viaggio emozionante che ripercorre in prima persona i retroscena e gli incontri cruciali della sua vita straordinaria.

«Avevo già scelto il ruolo in cui avrei giocato da grande: lo stesso di Zvonimir Boban. Naturalmente indossando la maglia numero 10. Boban era il mio idolo, lo seguivo in nazionale e poi quando fu comprato dal Milan. Sono cresciuto in un momento storico in cui quel club dominava nel mondo del calcio, e Boban era uno dei suoi protagonisti. Come è ovvio, diventai un tifoso dei rossoneri. I miei genitori mi comprarono una tuta del Milan, e avevo le figurine del mio calciatore preferito. Non potevo neanche immaginare che un giorno il mio idolo mi avrebbe consegnato un premio. Figuriamoci quello di miglior giocatore del mondo!».

«La dimostrazione che il talento vince sempre sui muscoli». Sir Alex Ferguson

«Luka Modrić è tutto. Tutto ciò di cui c’è bisogno». Zvonimir Boban

«L’autobiografia di Modrić è solenne. È profonda e a tratti romantica». The Times

«La storia di Luka Modrić racconta semplicemente questo: che non siamo condannati a ripetere le tragedie che abbiamo vissuto, ma possiamo scegliere di rispondere alla violenza con il gioco». Dalla postfazione di Giacomo Papi

IL LIBRO

«Ciò che mi ha guidato dal primo allenamento nella mia vita fino a oggi è l’amore incondizionato per il calcio. Giocherò finché le gambe me lo permetteranno»

Nel cuore dell’Europa degli anni Novanta, un bambino croato sognava il pallone mentre le bombe devastavano la sua terra. Eppure, alcuni anni dopo, quel bambino avrebbe scritto capitoli interi della storia del calcio. Luka Modrić racconta in prima persona la sua incredibile vita, ricca di talento, ma anche umiltà e disciplina, capace di ispirare più di una generazione di sportivi e appassionati. Dall’infanzia nei rifugi per profughi alla determinazione di una famiglia molto unita, dal dolore per le crudeli sofferenze della guerra alla forza con cui ha affrontato chiunque dubitasse di lui, dall’esordio nei grandi club internazionali al successo alla guida della nazionale: in Io gioco Luka ricorda con emozione e precisione le tappe, i retroscena e gli incontri cruciali della sua vita straordinaria, che dalle origini più modeste lo hanno portato sul tetto del mondo. È un racconto umano e sportivo potentissimo, arricchito dalle voci di chi lo ha accompagnato in campo e fuori, che ci mostra da vicino la sua mentalità, i valori che lo hanno sempre guidato, la sfida di rimanere umano sotto il peso della gloria e della sconfitta. E che ci permette di intuire di che stoffa è fatta, davvero, una leggenda vivente.

L’AUTORE

Luka Modrić (Zara, 1985) è uno dei centrocampisti più rappresentativi del calcio contemporaneo. Dopo una carriera leggendaria con il Real Madrid, con cui ha vinto numerosi titoli tra cui quattro Champions League, nel 2025 si è trasferito al Milan, diventando il giocatore più anziano a debuttare in Serie A. Capitano della nazionale croata, ha portato la sua squadra ai vertici del calcio mondiale. Nel 2018 è stato il primo calciatore nella storia a conquistare nello stesso anno i quattro principali riconoscimenti individuali: Pallone d’Oro, premio FIFA come miglior giocatore, premio UEFA e miglior giocatore del Mondiale. È sposato con Vanja e ha tre figli.