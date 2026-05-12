Internazionali d’Italia, Rublev piega Basilashvili in rimonta: ora la sfida a Sinner infiamma Roma

Servono tre set e oltre due ore di battaglia ad Andrey Rublev per conquistare i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista russo supera Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2 al termine di un match complicato, ribaltato grazie all’esperienza e alla maggiore continuità nei momenti decisivi.

Dopo un primo set sorprendente, dominato dal georgiano con colpi aggressivi e ritmo altissimo, Rublev ha trovato progressivamente le misure, restando aggrappato alla partita fino al tie-break del secondo parziale. Lì il russo ha cambiato marcia, sfruttando qualche errore di troppo dell’avversario e prendendo definitivamente il controllo dell’incontro.

Nel terzo set non c’è stata più storia: Rublev ha imposto intensità e profondità da fondo campo, chiudendo 6-2 e staccando il pass per i quarti.

Adesso il Foro Italico si prepara alla sfida più attesa: giovedì Rublev affronterà Jannik Sinner, numero uno azzurro e grande protagonista davanti al pubblico romano. Un confronto ad altissima tensione che promette spettacolo e che metterà in palio un posto nelle semifinali del torneo capitolino.