Presunti insulti razzisti a Davis, la giustizia sportiva apre nuovi accertamenti

La vicenda legata ai presunti episodi di razzismo durante Cagliari Calcio–Udinese Calcio finisce sotto un ulteriore livello di approfondimento da parte della giustizia sportiva.

Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha infatti disposto un supplemento di istruttoria sul caso che coinvolgerebbe Keinan Davis, dopo le segnalazioni relative a presunte offese di natura discriminatoria durante la gara di sabato scorso.

Al momento, agli atti risultano già il referto dell’arbitro e la relazione della Procura Federale, ma il giudice ha ritenuto necessario raccogliere ulteriori elementi prima di arrivare a una decisione definitiva. Saranno quindi acquisiti ulteriori riscontri, anche attraverso testimonianze e materiale audio-video, utili a ricostruire con precisione l’episodio contestato.

Solo al termine di questa fase di approfondimento verrà valutata l’eventuale apertura di provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati eventualmente coinvolti.

La giustizia sportiva, dunque, non ha ancora chiuso il caso e punta a chiarire in modo completo la dinamica dei fatti prima di esprimersi su possibili sanzioni.