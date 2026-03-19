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Miami Open 2026: pioggia e caos meteo rallentano l’inizio del torneo

Marzo 19, 2026
scritto daRedazione

Miami Gardens, 19 marzo 2026 – L’atteso Miami Open 2026, uno dei tornei più prestigiosi della stagione ATP e WTA, è partito tra disagi e rinvii a causa del maltempo persistente. La pioggia ha colpito l’area di Miami Gardens, costringendo gli organizzatori a cancellare tutti i match previsti mercoledì 18 marzo e a rivedere completamente il calendario.

I campi principali, compreso il centrale, sono risultati impraticabili, creando un vero e proprio “caos” organizzativo. Gli incontri, tra cui quelli di top player come Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sono stati rimandati a giovedì 19 marzo, con un programma fittissimo per recuperare il tempo perso. Anche nel tabellone femminile le favorite hanno visto slittare le loro sfide, complicando la gestione del torneo.

Nonostante le difficoltà, il torneo conserva un fascino enorme: tra i partecipanti figurano le stelle più brillanti del circuito, come Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, quest’ultima vincitrice della scorsa edizione e già trionfatrice a Indian Wells, in corsa per completare la cosiddetta “Sunshine Double”.

Gli organizzatori stanno valutando soluzioni straordinarie, tra cui sessioni in notturna e più match nello stesso giorno, per riportare il torneo sui binari della regolarità. Tuttavia, il meteo rimane la variabile decisiva, e ulteriori ritardi non sono esclusi.

Il Miami Open 2026 si conferma così un mix di spettacolo sportivo e imprevisti meteorologici, con tifosi e giocatori costretti a pazientare in attesa di giornate più serene.

Marzo 19, 2026
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