Napoli guarda al futuro: il nuovo Stadio Maradona pronto a rinascere

Napoli, 19 marzo 2026 – Lo Stadio Diego Armando Maradona, simbolo del calcio partenopeo, si prepara a una trasformazione storica. Il Comune di Napoli ha definito un ambizioso progetto di riqualificazione per rendere l’impianto moderno, sicuro e conforme agli standard UEFA di categoria 4, con l’obiettivo di candidarlo come sede degli Europei 2032.

Il piano prevede un aumento della capienza di circa 10.000 posti grazie alla riapertura del terzo anello e alla costruzione di nuovi spalti più vicini al campo. Gli interventi includono anche modernizzazioni tecnologiche che trasformeranno lo stadio in un vero “smart stadium”, pronto ad ospitare eventi internazionali di alto livello. Secondo le stime, i lavori potrebbero costare fino a 200 milioni di euro, con l’inizio previsto nel 2027 e conclusione entro il 2031, senza interrompere le attività sportive del Napoli e delle squadre giovanili.

Non mancano le critiche: alcune associazioni sportive locali temono la perdita della pista d’atletica e di spazi per attività giovanili, coinvolgendo migliaia di bambini e atleti amatoriali. Il dibattito tra modernizzazione e tutela delle tradizioni sportive locali resta aperto, ma il progetto è stato approvato dal Comune e dalla Regione Campania e rappresenta una tappa fondamentale per portare Napoli nel circuito degli eventi calcistici internazionali.

Il presidente del club partenopeo ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come uno stadio moderno sia indispensabile per consolidare la crescita sportiva e internazionale della squadra. Intanto, il progetto di fattibilità sarà inviato alle autorità competenti, tra cui FIGC, UEFA e Governo, entro la fine del 2026.

Napoli si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica, con uno stadio che non solo celebra la memoria di Diego Armando Maradona, ma guarda al futuro del calcio europeo.