Gravina al Premio Bearzot: “Clima insopportabile sugli arbitri, gli errori non si azzereranno mai”

Durante la cerimonia del Premio Bearzot, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare del tema degli arbitri e delle polemiche che spesso accompagnano la Serie A . Un intervento diretto, in un momento delicato della stagione, con il campionato entrato nella fase decisiva.

Gravina ha sottolineato come il clima attorno alla classe arbitrale sia diventato particolarmente teso, definendolo “insopportabile”. Secondo il numero uno del calcio italiano, la pressione mediatica e le continue contestazioni rischiano di alimentare un ambiente poco sereno per chi opera sul campo.

Errori arbitrali e VAR

Nel suo intervento, Gravina ha ribadito un concetto chiave: gli errori arbitrali non potranno mai essere eliminati completamente. La componente umana, infatti, resta parte integrante del gioco.

Tuttavia, il presidente FIGC ha evidenziato come il sistema arbitrale italiano abbia fatto passi avanti significativi negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione e all’evoluzione del VAR. Gli episodi controversi, secondo Gravina, sono oggi numericamente inferiori rispetto al passato 📉, ma continuano a generare forte attenzione e dibattito.

Riflessione su Open VAR

Nel corso della stessa occasione, Gravina ha aperto a una riflessione sul progetto Open VAR, sottolineando come l’obiettivo iniziale fosse aumentare la trasparenza. Tuttavia, secondo il presidente federale, il sistema potrebbe essere stato in parte strumentalizzato, contribuendo ad aumentare le polemiche invece di ridurle.

Per questo motivo, la FIGC valuterà insieme all’AIA eventuali miglioramenti o modifiche al modello attuale.

Il messaggio della Federazione

Il messaggio lanciato da Gravina è chiaro: serve maggiore equilibrio nel racconto degli episodi arbitrali e un approccio più costruttivo da parte di club, media e tifosi . L’obiettivo resta quello di tutelare la credibilità del campionato e garantire condizioni di lavoro migliori per gli arbitri.

In un momento cruciale della stagione, la questione arbitrale torna dunque al centro del dibattito, tra richieste di maggiore trasparenza e la consapevolezza che l’errore, nel calcio, resterà sempre una componente inevitabile del gioco.