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Inter, Chivu squalificato: stop in panchina per il tecnico nerazzurro
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Inter, Chivu squalificato: stop in panchina per il tecnico nerazzurro

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione

L’Inter dovrà fare a meno del proprio allenatore, Cristian Chivu, nella prossima gara ufficiale. Il tecnico nerazzurro è stato infatti squalificato dal giudice sportivo in seguito a un episodio avvenuto durante l’ultima partita.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la decisione è legata a proteste nei confronti della direzione arbitrale, giudicate eccessive. Un comportamento che è costato caro a Chivu, fermato per un turno e quindi costretto a seguire la squadra dalla tribuna. Al Franchi nel match controi la Fiorentina siederà il bice Kolarov.

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione
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