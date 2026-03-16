La Fiorentina domina a Cremona: 4-1 alla Cremonese

La Fiorentina conquista una vittoria netta e convincente allo Stadio Giovanni Zini, superando la Cremonese con il punteggio di 4-1 nella sfida valida per la 29ª giornata di Serie A. Una prestazione solida e concreta quella dei viola, capaci di indirizzare la partita già nel primo tempo.

La squadra toscana parte con grande intensità e trova il vantaggio al 25’, quando Fabiano Parisi sfrutta al meglio un’azione offensiva ben costruita e batte il portiere avversario. Passano pochi minuti e la Fiorentina raddoppia: al 32’ Roberto Piccoli firma il 2-0, premiando il buon momento della formazione ospite.

La Cremonese fatica a reagire e nella ripresa la Fiorentina continua a spingere. Al 49’ arriva anche il terzo gol, realizzato da Dodô, che di fatto mette in ghiaccio la partita. I padroni di casa provano a rientrare in gara e al 57’ trovano il gol con David Okereke, accorciando le distanze e riaccendendo per un momento le speranze del pubblico di casa.

La Fiorentina però mantiene il controllo del match e al 70’ chiude definitivamente i conti con Albert Gudmundsson, autore del gol del definitivo 4-1.

Con questo successo la Fiorentina si porta a 28 punti in classifica fuori dalla zona retrocessione e conferma un buon momento di forma, mentre la Cremonese è terz’ultima a quora 24 punti e dovrà cercare riscatto nelle prossime giornate per migliorare la propria posizione in classifica.

IL TABELLINO



CREMONESE-FIORENTINA 1-4

Cremonese (3-5-2): Audero 5; Folino 5, Ceccherini 6 (35’ st Terracciano sv), Luperto 4,5; Floriani 4,5 (24’ st Zerbin 5), Thorsby 5,5 (1’ st Grassi 5,5), Bondo 5,5 (1’ st Okereke 6,5), Maleh 5 (17’ st Vandeputte 6), Barbieri 5; Djuric 6, Bonazzoli 5,5. A disp.: Silvestri, Nava, Pemi, Bianchetti, Faye, Payero, Sanabria. All.: Nicola

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodò 8, Pongracic 6, Ranieri 6,5 (43’ st Fabbian sv), Gosens 6,5 (36’ st Rugani sv); Fagioli 6,5; Parisi 7 (36’ st Fazzini sv), Brescianini 6, Mandragora 6 (30’ st Ndour 6), Gudmundsson 7 (30’ st Harrison 6); Piccoli 8. A disp.: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Kean, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 25’ Parisi (F), 32’ Piccoli (F), 4’ st Dodò (F), 12’ st Okereke (C), 25’ st Gudmundsson (F)

Ammoniti: Bondo (C)