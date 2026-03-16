Inter,Mkhitaryan: risentimeno al bicipite femorale

Henrikh Mkhitaryan, si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l’Atalanta. Risentimento al bicipite femorale per il centrocampista armeno, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.

Probabile rientro dell’armeno a San Siro contro la Roma (5 aprile).

Il comunicato dell’Inter:

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.