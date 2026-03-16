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Inter,Mkhitaryan: risentimeno al bicipite femorale

Inter,Mkhitaryan: risentimeno al bicipite femorale

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione

 Henrikh Mkhitaryan, si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l’Atalanta. Risentimento al bicipite femorale per il centrocampista armeno, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.

Probabile rientro dell’armeno a San Siro contro la Roma (5 aprile).

Il comunicato dell’Inter: 

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione
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