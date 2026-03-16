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Lazio-Milan 1-0, Isaksen decide e infiamma l’Olimpico: “Atmosfera incredibile”
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Lazio-Milan 1-0, Isaksen decide e infiamma l’Olimpico: “Atmosfera incredibile”

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione

La Lazio supera di misura il Milan e conquista tre punti pesantissimi nella sfida di Serie A giocata all’Olimpico il 15 marzo 2026. A decidere la gara è un gol di Gustav Isaksen nel primo tempo, che regala ai biancocelesti una vittoria importante davanti ai propri tifosi.

Le parole di Isaksen dopo la partita

Al termine della gara, l’autore del gol decisivo ha parlato ai microfoni nel post-partita, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico.

“Ci voleva davvero. L’atmosfera oggi era incredibile, ci era mancata. Giocare qui con questo tifo è stato bellissimo.”

L’esterno danese ha poi dedicato la vittoria ai compagni e ai tifosi:

“Abbiamo un gruppo fantastico, sono tutti grandi persone. Questa vittoria è per loro e per i nostri tifosi.”

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione
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