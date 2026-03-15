Serie A: Lazio – Milan 1-0 , decide Isaksen

La Lazio ritrova il suo pubblico e conquista una vittoria preziosa contro il Milan nella 29ª giornata di Serie A, imponendosi 1-0 allo Stadio Olimpico il . A decidere la partita è stata la rete nel primo tempo di Gustav Isaksen, autore del gol che ha regalato tre punti importanti ai biancocelesti.

Primo tempo

La Lazio parte con grande intensità, pressando alto e cercando subito di mettere in difficoltà la difesa rossonera. Al 26° minuto arriva l’episodio decisivo: Isaksen riceve palla sulla fascia, rientra verso il centro e conclude con precisione battendo il portiere del Milan. Il gol accende l’entusiasmo dei tifosi presenti all’Olimpico e permette ai padroni di casa di gestire il ritmo della gara.

Il Milan prova a reagire, aumentando il possesso palla e cercando di creare occasioni offensive, ma la difesa laziale rimane compatta e concede pochi spazi.

Secondo tempo

Nella ripresa il Milan aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. I rossoneri costruiscono alcune opportunità, ma la Lazio difende con ordine e riparte in contropiede. Con il passare dei minuti la partita diventa più fisica, con diversi contrasti a centrocampo e cambi da entrambe le panchine per dare nuova energia alle squadre.

Nonostante il forcing finale del Milan, e le parate del giovane portiere Motta il risultato non cambia. Durante il recupero , espulso l’ALLENATORE DELLA LAZIO sARRIO PER PROTESTE. La Lazio resiste fino al fischio finale e conquista una vittoria importante davanti al proprio pubblico.

Il successo permette alla Lazio di guadagnare punti fondamentali nella corsa alla parte alta della classifica, mentre il Milan perde terreno nella lotta per le prime posizioni del campionato.

La squadra biancoceleste dimostra solidità difensiva e grande efficacia, sfruttando al meglio l’occasione creata da Isaksen. Per il Milan, invece, resta il rammarico per le opportunità non concretizzate e scende a-8 dietro l’Inter capolista e +1 sul Napoli terzo.

L TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-0

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (45’ st Belahyane); Isaksen (22’ st Dia), Maldini (22’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (12’ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’ st Ricci), Fofana (22’ st Fullkrug), Modric, Jashari, Estupinan (12’ st Bartesaghi); Pulisic, Leao (22’ st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri

Arbitro: Guida

Marcatori: 26’ Isaksen (L)

Ammoniti: Estupinan (M), Tavares (L), Pedro (L), Patric (L)

Espulsi: Sarri (L)

Note: 30’ st gol annullato ad Athekame (M)