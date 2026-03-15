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Juventus , Spalletti:””Il gol di Conceiçao annullato per me è buono”
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Juventus , Spalletti:””Il gol di Conceiçao annullato per me è buono”

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione

“Il gol di Conceiçao annullato per me è buono: l’unico elemento per toglierlo è la vicinanza con il portiere, ma Koopmeiners non è fermo, è in movimento e va via e il portiere vede sempre palla.”Così Luciano Spalletti ai microfonbi Dazn . dppo la vittoria 1-0 della Juventus contro l’Udinese grazie al gol messo a segno da Boga. ” La squadra ha fatto veramente bene. È entrata e ha mantenuto quel livello di cattiveria per poterla chiudere il prima possibile. C’eravamo anche riusciti però poi va bene anche così perché giocavamo contro una squadra veramente forte”. “La nostra forza di stasera è stata quella di azzeccare tutte le scelte di gioco, con un atteggiamento che ha messo in difficoltà una squadra tostissima, che siamo stati bravi ad arginare con ottime marcature preventive”.

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
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