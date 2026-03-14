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Atalanta, Palladino:” non ho gli episodi , ma ho ascoltato l’ex arbitro Marelli”
Serie A , finale : : Napoli - Lecce 2-1 Siebert, Hojlund , Politano

Atalanta, Palladino:” non ho gli episodi , ma ho ascoltato l’ex arbitro Marelli”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Raffaele Palladino , dopo il pareggio 1-1 a San Siro contro l’Inter ai microfoni Dazn.

Come l’avevata prepparata la partita, come con l’Udinese  riprsa con un pareggio:

“Si , indubbiamente è stata una settimnana difficile Bayern e Inter due corazzate. Potevano esserci degli strascichi , invece la squadra ha reagito bene da uomini da veri calciatori, potevano avere delle scorie di stanchezza , ma abbiamo reagito bene . Questo è un grande gruppo e li ringrazio tutti pubblicamente”.

“Siamo cresciuti durate la partita , nel primo tempo siamo stati più bassi , anche per alcune occasioni in contropiedie che l’Inter ci ha concesso , sbagliando l’ultimo passaggio. Nella rirpesa sapevo che l’inerzia della partita poteva cambiare . Edorson ha dato un punto di riferimento e sono fewice per Soulemana e De Ketelaere”

“Io non lio visti gli episodi , sapte che io non parlo mai degli arbitri , ho sentito l’ex arbitro Marelli ……”

“Andiamo a Monaco e cercare di ribaltare il risultato non sarà facile”.

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione
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