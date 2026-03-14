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Serie A: Inter- Atalanta , formazioni ufficiali
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Serie A: Inter- Atalanta , formazioni ufficiali

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Calciod’inizio alleore 15,00 29a Giornata Serie A . a San Siro la capolsuta Iter contro l’Atalanta. Ecco le fprmazioni uffciali-

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Passeri-Rossi. IV ufficiale: Collu. VAR: Gariglio. AVAR: Chiffi.

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