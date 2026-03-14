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Parma battuto dal Torino 4-1. Carlos Cuesta:”il primo gol subito nei minuti iniziali abbia influenzato profondamente”
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Parma battuto dal Torino 4-1. Carlos Cuesta:”il primo gol subito nei minuti iniziali abbia influenzato profondamente”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

TORINO – Una serata difficile per il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i gabta di D’Aversa hammo ha conquistato una vittoria netta per 4‑1 nella 29ª giornata di Serie A Enilive. Al termine della partita, l’allenatore dei gialloblù Carlos Cuesta ha fatto il punto della situazione in sala stampa, commentando una gara che ha visto i ducali soffrire in avvio e pagare a caro prezzo gli episodi chiave della partita. Cuesta ha sottolineato come il primo gol subito nei minuti iniziali abbia influenzato profondamente l’andamento dell’incontro, spezzando immediatamente gli equilibri tra le due squadre. Secondo il tecnico parmense, un altro momento importante è stato l’infortunio di Cremaschi, al quale ha rivolto “auguri di pronta guarigione”, evidenziando come questo episodio abbia ulteriormente complicato le difficoltà di una squadra già sotto pressione. Nonostante il punteggio pesante, Cuesta ha voluto mettere in luce la reazione dei suoi uomini: “La squadra ha avuto una buona reazione dopo i primi momenti difficili, siamo riusciti anche a pareggiare e a creare occasioni per portare la partita dove volevamo”, ha spiegato il tecnico, evidenziando un atteggiamento positivo nei momenti di difficoltà prima della ripresa in cui il Torino ha accelerato. Nel corso del secondo tempo, tuttavia, due eventi in rapida successione hanno cambiato completamente la dinamica della gara, con il Torino bravo a sfruttare gli spazi e a incrementare il vantaggio. Cuesta ha ammesso come questi episodi abbiano condizionato il finale, lasciando però un messaggio di fiducia per il futuro: “Ora pensiamo alla prossima partita di campionato e a lavorare per migliorare”, ha concluso.

Marzo 14, 2026
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