Torino-Parma 4-1, D’Aversa: “Vittoria meritata, ma non abbiamo ancora fatto nulla”

Il Torino supera con autorità il Parma per 4-1 nella 29ª giornata di Serie A e conquista tre punti pesanti nella corsa alla salvezza. Al termine della gara, l’allenatore granata Roberto D’Aversa ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento mostrato in campo.

“Era fondamentale reagire dopo l’ultima partita – ha spiegato il tecnico – e la squadra ha interpretato la gara nel modo giusto. Ho visto determinazione, intensità e voglia di portare a casa il risultato”.

D’Aversa ha voluto elogiare non solo i protagonisti in campo, ma anche l’intero gruppo: “Questa vittoria è frutto del lavoro di tutti. Anche chi non è entrato ha contribuito durante la settimana con grande spirito”.

Nonostante il risultato netto, l’allenatore ha invitato a mantenere alta la concentrazione. “Non abbiamo ancora fatto nulla – ha avvertito – il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare con la stessa mentalità”.