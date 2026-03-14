Torino vola: Parma battuto 4-1 al Grande Torino



Granata concreti e determinati: vittoria convincente . con uno stadio Olimpico semideserto per le note contestazioni dei tifosi granata.

TORINO — Il Torino ritrova sorriso e punti pesanti superando 3-1 il Parma in una gara intensa e combattuta valida per il campionato di Serie A, 29a Giornata. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata offrono una prestazione solida e concreta, dimostrando carattere e qualità nei momenti chiave della partita.

Fin dalle prime battute il Torino prova a imporre il proprio ritmo. La squadra granata si mostra aggressiva nel pressing e determinata nel cercare la profondità, mettendo sotto pressione la difesa dei Ducali . La squadra allenata da Cuesta prova a difendersi con ordine e a colpire in contropiede, ma la spinta dei padroni di casa è costante e alla lunga produce i suoi effetti.

Il vantaggio del Torino arriva già al 3′ dopo una fase di pressione insistente: un’azione ben costruita porta al gol Simeone che trafigge Suzuki sul primo palo . Forte del vantaggio, la formazione granata continua ad attaccare con fiducia. Il Parma però non si arrende e riesce a rientrare momentaneamente in partita con la rete che vale il pareggio: 20′ Stefezza scambia con Valeri e mette un cross in area, Pellegrino anticipa tutti e fi testa batte Paleari. . Per alcuni minuti la gara diventa più equilibrata, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e con ritmi elevati.

Nella ripresa, però, il Torino torna a spingere con decisione. La squadra granata ritrova compattezza e qualità nel palleggio, costruendo diverse occasioni pericolose. La nuova accelerazione porta alle e due reti decisive, che arrivano nel giro di 60 secondi: al 55′, Ilkhan tocca da pochi passi su cross di Adams. Subito dopo, Simeone centra al volo la traversa, la palla carambola su Keita e finisce in porta: sfortunato autogol e 3-1.

inizio recupero (91′), Zapata trova un favoloso destro dalla distanza: il Torino sale a 33 punti e allontana lo spettro del terzultimo posto, portandosi a -1 da Cuesta che va ko dopo cinque risultati utili di fila.

Il Parma tenta il tutto per tutto nel finale, ma lascia inevitabilmente spazi. Il Torino ne approfitta e trovaa inizio recupero (91′), Zapata trova un favoloso destro dalla distanza: il Torino sale a 33 punti e allontana lo spettro del terzultimo posto, portandosi a -1 da Cuesta che va ko dopo cinque risultati utili di fila. D’Aversa festeggia la seconda vittoria su tre partite dal suo arrivo sulla panchina del Toro.

IL TABELLINO

TORINO-PARMA 4-1

Torino (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6, Ismajli 6,5, Ebosse 5 (48′ st Marianucci sv); Pedersen 6, Ilkhan 7 (31′ st Prati 6), Gineitis 6, Obrador 6; Vlasic 6,5 (47′ st Anjorin sv); Simeone 7 (32′ st Kulenovic 6), Adams 6,5 (16′ st Zapata 7). A disp.: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. All.: D’Aversa 7,5

Parma (3-1-4-2): Suzuki 5; Delprato 5, Troilo 5 (19′ st Valenti 6), Circati 5; Keita 5 (19′ st Estevez 6); Cremaschi sv (11′ st Britschgi 5,5, Ondreijka 6), Ordoñez 5,5 (19′ st Oristanio 6), Sørensen 6, Valeri 6; Pellegrino 7, Strefezza 6,5. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena. All.: Cuesta 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 3′ Simeone (T), 20′ Pellegrino (P), 10′ st Ilkhan (T), 11′ st aut. Keita (T), 46′ st Zapata (T)

Ammoniti: Ordoñez (P), Delprato (P), Strefezza (P), Kulenovic (T)