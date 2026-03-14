Eurolega: Milano batte Tel Aviv 96‑87 e resta in corsa per i Play‑In

Milano – Una serata di Eurolega da ricordare per l’Olimpia Milano, che al PalaLido supera il Maccabi Tel Aviv 96‑87, consolidando le speranze di qualificazione ai Play‑In. La squadra di coach Ettore Messina ha mostrato determinazione e capacità di reazione nei momenti chiave della partita, trovando nel finale il vantaggio decisivo.

La gara ha avuto un ritmo serrato fin dai primi minuti, con Milano capace di controllare il gioco grazie a una difesa intensa e a un attacco equilibrato. Tra i protagonisti spicca Josh Nebo, autore di una doppia-doppia con 19 punti e 10 rimbalzi, decisivo sia in attacco che in difesa, con due stoppate cruciali che hanno spezzato le velleità di rimonta del Maccabi. Al suo fianco, Shavon Shields ha aggiunto 17 punti, tra cui due triple fondamentali nel momento decisivo del match.

“Abbiamo giocato con energia e testa – ha commentato Messina a fine gara – alcune situazioni potevamo gestirle meglio, ma la squadra ha saputo reagire nei momenti difficili e portare a casa la vittoria”. Milano, con questo successo, sale a 16 vittorie e 15 sconfitte, confermandosi tra le squadre più competitive della stagione regolare di Eurolega.

Il Maccabi Tel Aviv ha provato a contrastare l’energia dei padroni di casa, mostrando buone soluzioni offensive, ma non è riuscito a contenere la continuità dei lombardi, soprattutto nei momenti in cui Milano ha trovato ritmo dalla lunga distanza. La squadra israeliana, dunque, dovrà rialzarsi nelle prossime sfide se vorrà mantenere le speranze di qualificazione alla fase successiva.

Con le prossime giornate decisive, Milano dovrà confermarsi per assicurarsi un posto nei Play‑In, mentre il Maccabi Tel Aviv cercherà di recuperare terreno e scalare la classifica. La corsa all’Eurolega entra così nella fase più calda, promettendo partite spettacolari e cariche di tensione.