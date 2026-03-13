Serie B – Trionfo Modena: Spezia travolto 3‑0 al Braglia

Modena, 13 marzo 2026 – Una serata memorabile per i tifosi canarini: il Modena domina lo Spezia e si impone con un netto 3‑0 anticipo 30ª giornata di Serie B, consolidando la sua corsa verso i playoff.

La partita, giocata allo Stadio Alberto Braglia, ha visto il Modena prendere subito il controllo del gioco. Al 30′ M. De Luca sblocca il risultato con un gol preciso, inaugurando una serata da protagonista. La squadra di casa continua a spingere e al 56′ lo stesso De Luca raddoppia, confermando la sua classe e il suo fiuto per il gol. Il tris arriva poco dopo, al 60′, con E. Gliozzi che chiude definitivamente i conti.

Lo Spezia, nonostante alcuni tentativi di reagire, non riesce mai a impensierire seriamente la difesa di casa. La prestazione dei canarini è stata caratterizzata da una grande intensità, precisione nei passaggi e ottima gestione del possesso palla, mentre gli ospiti hanno pagato alcune disattenzioni difensive e la mancanza di incisività sotto porta.

Con questo successo, il Modena si rilancia in classifica, consolidando le ambizioni playoff, mentre lo Spezia deve fare i conti con una battuta d’arresto importante in chiave salvezza. La squadra di casa dimostra di avere fame, determinazione e la capacità di colpire nei momenti decisivi.