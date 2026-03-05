Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A Enilive: designazioni 28a Giornata: Derby Milan -Inter affidata a Doveri
Serie B , designazioni 28a Giornata
Terre des Hommes lancia corso per la parità di genere nello sport

Serie B , designazioni 28a Giornata

Marzo 5, 2026
Redazione

AVELLINO – PADOVA Sabato 07/03 h. 15:00

PERENZONI

BELSANTI – SCARPA

IV:      CASTELLONE

VAR:  GUALTIERI

AVAR:   FOURNEAU

SPEZIA – MONZA Sabato 07/03 h. 15:00

MARESCA

YOSHIKAWA – BIANCHINI

IV:      FELICIANI

VAR:   GHERSINI

AVAR:    DI VUOLO

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 07/03 h. 15:00

CALZAVARA (foto)

BARONE – GRASSO

IV:       CASTELLANO

VAR:  CAMPLONE

AVAR:    COSSO

VENEZIA – REGGIANA Sabato 07/03 h. 17:15

CHIFFI

PRETI – FONTANI

IV:     DIOP  

VAR:   PRONTERA

AVAR:    PAGANESSI

MODENA – CESENA Sabato 07/03 h. 19:30

MARCENARO

PALERMO – COLAIANNI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

CATANZARO – EMPOLI h. 15:00

CREZZINI

MOKHTAR – EL FILALI

IV:     MASSIMI

VAR: SANTORO

AVAR: RUTELLA

FROSINONE – SAMPDORIA h. 15:00

LA PENNA

LO CICERO – MINIUTTI

IV:     ZOPPI

VAR:    AURELIANO

AVAR:     DEL GIOVANE

MANTOVA – JUVE STABIA h. 15:00

PEZZUTO

NIEDDA – PASCARELLA

IV:     ANDENG TONA MBEI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DIONISI

CARRARESE – PALERMO h. 17:15

PICCININI

GARZELLI – REGATTIERI

IV:       COLLU

VAR:     BARONI

AVAR:  GHERSINI

PESCARA – BARI h. 19:30

GALIPO’

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:       ZANOTTI

VAR:     SERRA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   MONALDI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

Marzo 5, 2026
Redazione
Serie A Enilive: designazioni 28a Giornata: Derby Milan -Inter affidata a Doveri

Marzo 5, 2026
Terre des Hommes lancia corso per la parità di genere nello sport

Marzo 5, 2026

