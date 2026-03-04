Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Attimi di paura allo stadio Stirpe di Frosinone. Nel corso della gara di Serie B La gara di Serie B tra la squadra ciociara e il Pescara a causa di uno scoppio di petardi lanciati dal settore ospiti , la gara è stata sospesa 7′ dal 22′ al 29′ Ad avere la peggio sono stati due vigili del fuoco, che hanno accusato malessere e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone per essere sottoposti ad accertamenti.