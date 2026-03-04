Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B – risultati 28a Giornata
Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi
Coppa Italia:Lazio-Atalanta 2-2 . Biancocelesti due volte in vantaggio , due colte ripresi dall'Atalanta

Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Marzo 4, 2026
scritto daRedazione

Attimi di paura allo stadio Stirpe di Frosinone. Nel corso della gara di Serie B La gara di Serie B tra la squadra ciociara e il Pescara a causa di uno scoppio di petardi lanciati dal settore ospiti , la gara è stata sospesa 7′ dal 22′ al 29′ Ad avere la peggio sono stati due vigili del fuoco, che hanno accusato malessere e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone per essere sottoposti ad accertamenti.

Marzo 4, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B – risultati 28a Giornata

Marzo 4, 2026
Articolo successivo

Coppa Italia:Lazio-Atalanta 2-2 . Biancocelesti due volte in vantaggio , due colte ripresi dall'Atalanta

Marzo 5, 2026

Recommended for You

Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia