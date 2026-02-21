Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Lecce -Inter 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Una Juve svuotata cede al Como 2-0
Serie B, risultati 26a Giornata
Serie A finale: Lecce -Inter 0-2

Serie B, risultati 26a Giornata

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione

Venerdì 20 febbraio 2026

Frosinone-Empoli (20:30) 2-2

18’ Shpendi (E), 45’+1’ Ghedjemis (F), 54’ Shpendi (E), 60’ Koutsoupias (F)

Sabato 21 febbraio 2026

Mantova-Sampdoria (15:00) 2-1

14’ Begic (S), 65’ Bragantini (M), 78’ Bragantini (M)

Padova-Bari (15:00) 1-1

13’ Di Mariano (P), 45’+1’ Piscopo (B)

Palermo-Südtirol (15:00) 3-0

21’ Pohjanpalo (P), 38’ Le Douaron (P), 52’ Ceccaroni (P)

Venezia-Pescara (15:00) 3-2

18’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+1’ Yeboah (V), 58’ Di Nardo (P), 76’ Hainaut (V)

Virtus Entella-Catanzaro (15:00) 1-3

45’+2’ Favasuli (C), 68’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (VE), 74’ Pompetti (C)

Cesena-Spezia (17:15) 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S), 75’ Artistico (S)

Carrarese-Monza (19:30)

Domenica 22 febbraio 2026

Juve Stabia-Modena (15:00)

Reggiana-Avellino (17:15)

Classifica

Venezia 56

Frosinone 53

Palermo 51

Monza 51

Catanzaro 44

Modena 40

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28

Mantova 26

Reggiana 25

Virtus Entella 25

Spezia 22

Bari 22

Pescara 18

Prossimo turno – 27ª Giornata

Venerdì 27 febbraio 2026

Monza-Virtus Entella (19:00)

Sampdoria-Bari (21:00)

Sabato 28 febbraio 2026

Empoli-Cesena (15:00)

Modena-Padova (15:00)

Südtirol-Venezia (15:00)

Spezia-Reggiana (17:15)

Avellino-Juve Stabia (19:30)

Domenica 1 marzo 2026

Catanzaro-Frosinone (15:00)

Pescara-Palermo (15:00)

Mantova-Carrarese (17:15)

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Una Juve svuotata cede al Como 2-0

Febbraio 21, 2026
Articolo successivo

Serie A finale: Lecce -Inter 0-2

Febbraio 21, 2026

Recommended for You