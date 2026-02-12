Sfondo scuro Sfondo chiaro
Nel Mondo in miniatura del Subbuteo. Intervista eslusiva al campione ternano Marco Perotti
Serie B , designazioni 25^ giormata
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina: Brignone medaglia d'oro SupoerG

Serie B , designazioni 25^ giormata

Febbraio 12, 2026
scritto daRedazione

MODENA – CARRARESE h. 15:00

PERRI

CIPRESSA – BITONTI

IV:      CREZZINI

VAR:  RUTELLA

AVAR:   MARIANI

PALERMO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PEZZUTO (foto)

DI GIOIA – NIEDDA

IV:      LOVISON

VAR:   SERRA

AVAR:    DI VUOLO

SAMPDORIA – PADOVA h. 15:00

ZUFFERLI

GARZELLI – CATALLO

IV:       ARENA

VAR:  VOLPI

AVAR:    DEL GIOVANE

CATANZARO – MANTOVA h. 17:15

ZANOTTI

MONACO – PRESSATO

IV:     GEMELLI

VAR:   MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

CESENA – VENEZIA h. 19:30

GALIPO’

BIFFI – PISTARELLI

IV:      MACCORIN

VAR:   MARINI

AVAR:    SANTORO

BARI – SUDTIROL Domenica 15/02 h. 15:00

MASSIMI

MINIUTTI – PASCARELLA

IV:     ALLEGRETTA

VAR: BARONI

AVAR: PRONTERA

MONZA – JUVE STABIA Domenica 15/02 h. 15:00

TURRINI

FONTANI – VOTTA

IV:     DRIGO

VAR:    COSSO

AVAR:     GUIDA

SPEZIA – FROSINONE Domenica 15/02 h. 15:00

DIONISI

BERTI – GRASSO

IV:     VAILATI

VAR:     GIUA

AVAR:      PRENNA

EMPOLI – REGGIANA Domenica 15/02 h. 17:15

PERENZONI

DI GIACINTO – BELSANTI

IV:       COLLU

VAR:     SANTORO

AVAR: MARINI

AVELLINO – PESCARA Domenica 15/02 h. 19:30

CALZAVARA

MONDIN – COLAIANNI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:   GUALTIERI

