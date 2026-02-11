Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie B 24^ giornata i risultati

Febbraio 11, 2026
scritto daRedazione

24^ GIORNATA: LE PARTITE DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

  • SAMPDORIA-PALERMO 3-3
    45’+2 aut. Abildgaard (S), 50′ Begic (S), 53′ Pierini (S), 68′ Cherubini (S), 78′ Augello (P), 90’+2 Ceccaroni (P)
  • PESCARA-CATANZARO 0-2
    30′ Iemmello, 79′ Alesi
  • PADOVA-CARRARESE 1-0
    29′ Lasagna
  • REGGIANA-MANTOVA 1-0
    9′ Charlys
  • VENEZIA-MODENA 0-2
    27′ Tonoli, 30′ Beyuku
  • VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1
    26′ Karic (V), 52′ Cuppone (V), 77′ Cerri (C), 83′ Tirelli (V)

LE PARTITE DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO

  • SUDTIROL-MONZA ore 19
  • AVELLINO-FROSINONE ore 20
  • BARI-SPEZIA ore 20
  • EMPOLI-JUVE STABIA ore 20
