Serie B: risultati e marcatori della 23ª giornata
Serie B: risultati e marcatori della 23ª giornata

Febbraio 7, 2026
scritto daRedazione

Il Venezia sbanca allo Stirpe e batte il Frosinone 2-1. Lagunari allungano a+4 sulklka squadra ciociara. si impongo 2-1 in attesa del Monza. Vittori anche per il Catanzaro e Mantova. Risveglio della Samp in tasferta , i bluecewrchiati passano al ì’Bragia’ contro il Modena 2-1. Gol ed emoziomi tra Juve Stabia e Padova 3-3 .

I RISULTATI

    CESENA-PESCARA 2-0

        Marcatori: 25′ Berti, 77′ Francesconi

CARRARESE-SUDTIROL 0-0

CATANZARO-REGGIANA 2-0

    Marcatori: 29′ Liberali, 52′ D’Alessandro

FROSINONE-VENEZIA 1-2

    Marcatori: 43′ Raimondo (F), 63′ aut. Cittadini (V), 77′ Doumbia (V)

JUVE STABIA-PADOVA 3-3

    28′ rig. Gabrielloni (J), 50′ Zeroli (J), 70′ Sgarbi (P), 80′ Burnete (J), 86′ Capelli (P), 89′ Bortolussi (P)

MANTOVA-BARI 2-1

    Marcatori: 14′ Meroni (M), 16′ Odenthal (B), 90’+4 Mancuso (M)

MODENA-SAMPDORIA 1-2

    Marcatori: 54′ Brunori (S), 75′ Gliozzi (M), 90′ Begic (S)

PALERMO-EMPOLI

    Sabato ore 17.15

SPEZIA-ENTELLA

    Sabato ore 19.30

MONZA-AVELLINO

    Domenica ore 15

Febbraio 7, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 7, 2026
Febbraio 7, 2026

