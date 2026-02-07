Serie B: risultati e marcatori della 23ª giornata

Il Venezia sbanca allo Stirpe e batte il Frosinone 2-1. Lagunari allungano a+4 sulklka squadra ciociara. si impongo 2-1 in attesa del Monza. Vittori anche per il Catanzaro e Mantova. Risveglio della Samp in tasferta , i bluecewrchiati passano al ì’Bragia’ contro il Modena 2-1. Gol ed emoziomi tra Juve Stabia e Padova 3-3 .
I RISULTATI
CESENA-PESCARA 2-0
Marcatori: 25′ Berti, 77′ Francesconi
CARRARESE-SUDTIROL 0-0
CATANZARO-REGGIANA 2-0
Marcatori: 29′ Liberali, 52′ D’Alessandro
FROSINONE-VENEZIA 1-2
Marcatori: 43′ Raimondo (F), 63′ aut. Cittadini (V), 77′ Doumbia (V)
JUVE STABIA-PADOVA 3-3
28′ rig. Gabrielloni (J), 50′ Zeroli (J), 70′ Sgarbi (P), 80′ Burnete (J), 86′ Capelli (P), 89′ Bortolussi (P)
MANTOVA-BARI 2-1
Marcatori: 14′ Meroni (M), 16′ Odenthal (B), 90’+4 Mancuso (M)
MODENA-SAMPDORIA 1-2
Marcatori: 54′ Brunori (S), 75′ Gliozzi (M), 90′ Begic (S)
PALERMO-EMPOLI
Sabato ore 17.15
SPEZIA-ENTELLA
Sabato ore 19.30
MONZA-AVELLINO
Domenica ore 15