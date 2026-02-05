Coppa Italia : Atalanta-Juventus , le probabili formazioni

Partita di lusso nel secondo quarto di finale di Coppa Italia: Ataanta-Juventus. Alla News Nalance Arena , calcio d’inizio alle ore 21.

I bianconeri sono reduci dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Conceicao; Openda. All. Spalletti

Arbitro: Fabbri; Assistenti: Bercigli – Zingarelli; Quarto Ufficiale: Feliciani; VAR: Abisso; AVAR: Camplone

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.