Inter , Chivu:” sono felice per il passaggio del turno”

Febbraio 5, 2026
scritto daRedazione

L’Inter batte il Torino e vola in semifinale Coppa Italia. Cristian Chivu dopo il atch ai microfoni Mediaset:” Non do i voti ai gioctaori no faccio fantacalcio e sono un giornalista. Sono contento per la prestazione per le energie messe in campo, poi nel finale abbiamo sofferto unpò anche per l’orgolio dell’avversraio siamo contenti per il passaggio del turno era un nostro obiettivo e sono fleice per il passaggio del turno”.

“Noi voigliamo essere competitivi per dare continuità anche in canpionato e dobbiamo continuare a a fare bene le partite. Poi voglio fare i complimenti a Cocchi e Kamate, ma in generale faccio i complimenti a Stefano Vecchi e tutti quelli che stanno lavorando con l’under23. Oggi hanno dimostrato di essere utili anche a noi.

