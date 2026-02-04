Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Bologna-Milan 0-3
Calciomercato: i pezzi da '90' svincolati

Febbraio 4, 2026
Redazione

I PEZZI DA’ 90 ‘SUL  mercato

RAHEEM STERLING –  Ultima squadra: Chelsea

FELIPE CARBALLO- Ultima squadra: Gremio

KURT ZOUMA –  Ultima squadra: Cluj

CESAR ARAUJO- Ultima squadra: Orlando City

PETER OLAYIN- Ultima squadra: Stella Rossa

PACO ALCACER- Ultima squadra: Sharjah FC

JESSE LINGARD – Ultima squadra: FC Seoul

JAMES RODRIGUEZ – Ultima squadra: Leon

RYAN KE – Ultima squadra: Seattle

MAURICIO LEMOS- Ultima squadra: Vasco da Gama

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN – Ultima squadra: Besiktas

GIACOMO BONAVENTURA- Ultima squadra: Al-Shabab

DELE ALLI- Ultima squadra: Como

JUAN BERNAT- Ultima squadra: Getafe

ADAM MASINA- Ultima squadra: Torino

JASON DENAYE-  Ultima squadra: Al-Fateh

SERGE AURIER- Ultima squadra: Persepolis

SERGIO RAMOS-  Ultima squadra: Monterrey

TIEMOUE BAKAYOKO- Ultima squadra: PAOK

JUNIOR SAMBIA- Ultima squadra: Salernitana

ROBIN QUAISON    Ultima squadra: Aris Salonicco

MICHAIL ANTONIO- Ultima squadra: West Ham

DARKO LAZOVIC- Ultima squadra: Al-Wahda

MATTIA DE SCIGLIO- Ultima squadra: Empoli

MARKO ROG – Ultima squadra: Cagliari

GERARD DEULOFEU – Ultima squadra: Udinese

KOFFI DJIDJI – Ultima squadra: Torino

AARON RAMSEY- Ultima squadra: Unam Pumas

MARIO RUI – Ultima squadra: Napoli

Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Bologna-Milan 0-3

Febbraio 4, 2026

