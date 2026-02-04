Calciomercato: i pezzi da ’90’ svincolati

I PEZZI DA’ 90 ‘SUL mercato
RAHEEM STERLING – Ultima squadra: Chelsea
FELIPE CARBALLO- Ultima squadra: Gremio
KURT ZOUMA – Ultima squadra: Cluj
CESAR ARAUJO- Ultima squadra: Orlando City
PETER OLAYIN- Ultima squadra: Stella Rossa
PACO ALCACER- Ultima squadra: Sharjah FC
JESSE LINGARD – Ultima squadra: FC Seoul
JAMES RODRIGUEZ – Ultima squadra: Leon
RYAN KE – Ultima squadra: Seattle
MAURICIO LEMOS- Ultima squadra: Vasco da Gama
ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN – Ultima squadra: Besiktas
GIACOMO BONAVENTURA- Ultima squadra: Al-Shabab
DELE ALLI- Ultima squadra: Como
JUAN BERNAT- Ultima squadra: Getafe
ADAM MASINA- Ultima squadra: Torino
JASON DENAYE- Ultima squadra: Al-Fateh
SERGE AURIER- Ultima squadra: Persepolis
SERGIO RAMOS- Ultima squadra: Monterrey
TIEMOUE BAKAYOKO- Ultima squadra: PAOK
JUNIOR SAMBIA- Ultima squadra: Salernitana
ROBIN QUAISON Ultima squadra: Aris Salonicco
MICHAIL ANTONIO- Ultima squadra: West Ham
DARKO LAZOVIC- Ultima squadra: Al-Wahda
MATTIA DE SCIGLIO- Ultima squadra: Empoli
MARKO ROG – Ultima squadra: Cagliari
GERARD DEULOFEU – Ultima squadra: Udinese
KOFFI DJIDJI – Ultima squadra: Torino
AARON RAMSEY- Ultima squadra: Unam Pumas
MARIO RUI – Ultima squadra: Napoli