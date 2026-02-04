Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A- Il Milan risponde all'Inter e batte il Bologna 3-0
Bologna , Italiano:"non stiamo riusciendo a fare partite di livello"

Milan Allegri:” I ragazzi hanno saputo interpretare la partitra”

Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri si gode la vittoria sul Bologna 3-0 ,il tecnico  è . Intervenuto a Dazn al termine della sfida del Dall’Ara, Gli attaccanti sono stati bravi sono giocatori di ottima  qualità “ “ era una partita da prendere con le moille, i ragazzi  hanno saputo interpretarla e sono stati molto bravi in entrambe le fasi”. “A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo ed è un dispiacere. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions”.

Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 4, 2026
Febbraio 4, 2026

