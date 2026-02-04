Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Bologna-Milan 0-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Insigne:" sarò s empre un tifoso del Napoli"
Napoli, Di Lorenzo: dopo l’infortunio al ginocchio intevrento chirurgico al piede sinistro

Napoli, Di Lorenzo: dopo l’infortunio al ginocchio intevrento chirurgico al piede sinistro

Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione

Giovanni Di Lorenzo dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica al piede sinistro “per guarire da una problematica pregressa”.

Lo scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale, spiegando che la decisione è stata presa in accordo col giocatore e motivata dai tempi di recupero che richiede l’infortunio al ginocchio. .

IL COMUNICATO
In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.

Leggi anche
Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Insigne:" sarò s empre un tifoso del Napoli"

Febbraio 4, 2026

Recommended for You

Bologna , Italiano:”non stiamo riusciendo a fare partite di livello”

Milan Allegri:” I ragazzi hanno saputo interpretare la partitra”