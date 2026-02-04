Napoli, Di Lorenzo: dopo l’infortunio al ginocchio intevrento chirurgico al piede sinistro

Giovanni Di Lorenzo dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica al piede sinistro “per guarire da una problematica pregressa”.
Lo scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale, spiegando che la decisione è stata presa in accordo col giocatore e motivata dai tempi di recupero che richiede l’infortunio al ginocchio. .
IL COMUNICATO
In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.