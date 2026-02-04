Serie B , designazioni 23/esima giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione

ESENA – PESCARA Venerdì 06/02 h. 20:30

CREZZINI

CAPALDO – BITONTI

IV:      TURRINI

VAR:  SERRA   

AVAR:   FOURNEAU

CARRARESE – SUDTIROL h. 15:00

CALZAVARA

MONACO – GRASSO

IV:      GALIPO’

VAR:   PAIRETTO  

AVAR:    FOURNEAU

CATANZARO – REGGIANA h. 15:00

PERRI

VOTTA – COLAIANNI

IV:       RECCHIA

VAR:       GIUA

AVAR:    DI VUOLO

FROSINONE – VENEZIA h. 15:00

MARIANI

COSTANZO – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    NASCA

JUVE STABIA – PADOVA h. 15:00

ZANOTTI (foto)

CIPRESSA – PISTARELLI

IV:      ALDI

VAR:   BARONI

AVAR:    PRENNA

MANTOVA – BARI  h. 15:00

DIONISI

GARZELLI – CATALLO

IV:     MUCERA

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

MODENA – SAMPDORIA h. 15:00

PEZZUTO

BELSANTI – PASCARELLA

IV:     FRASYNYAK

VAR:    SANTORO

AVAR:     GARIGLIO

PALERMO – EMPOLI h 17:15

TREMOLADA

MASTRODONATO – EL FILALI

IV:     PIZZI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PRONTERA

SPEZIA – VIRTUS ENTELLA h. 19:30

AYROLDI

MINIUTTI – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:     MONALDI  

AVAR: PAGANESSI

MONZA – AVELLINO Domenica 08/02 h. 15:00

MARINELLI

NIEDDA – PRESSATO

IV:       ANDENG TONA MBEI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:   VOLPI

Febbraio 4, 2026
scritto daRedazione
